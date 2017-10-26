Суд Турции отпустил под подписку о невыезде восьми правозащитников

Четверг, 26 октября 2017, 07:37

Суд Стамбула освободил из-под стражи под подписку о невыезде восьмерых правозащитников, которых турецкие власти обвиняют в причастности к терроризму.

Об этом сообщает ВВС.

Среди тех, кого освободили из-под стражи, глава турецкого представительства правозащитной организации Amnesty International и Идиль Эсер.

Суд приказал освободить восемь из 11 человек, которые проходят по делу. Трое подозреваемых предстали в среду перед судом, не находясь под стражей.

Подсудимых освободили на время судебного разбирательства до вынесения приговора. Следующее слушание состоится 22 ноября. По делу проходят гражданин Германии Петер Штойдтнер, гражданин Швеции Али Грави и еще девять граждан Турции.

Активисты были задержаны в июле после того, как они участвовали в семинаре по цифровой безопасности, проходившей на острове близ Стамбула. Им грозит до 15 лет лишения свободы по обвинениям, включающим членство и помощь "вооруженной террористической организации".

Это дело вызвало широкое беспокойство на Западе и обострило и без того напряженные отношения между Анкарой и Европой.