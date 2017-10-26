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В ЕС приветствуют освобождение Умерова и Чийгоза

Четверг, 26 октября 2017, 08:19
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Освобождение заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова в Евросоюзе назвали "хорошей новостью".

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Службы внешних действий ЕС.

"Заместители председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которые были осуждены на Крымском полуострове в прошлом месяце в нарушение международного гуманитарного права, сегодня были освобождены. Это хорошая новость", - говорится в заявлении.

В ЕС напомнили, что не признают незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией и таким образом не признают применения российского законодательства на полуострове.

"Европейский Союз последовательно выступает за их безусловное освобождение и высоко оценивает усилия всех тех, кто работал на этот результат. Европейский Союз ожидает от России отмены решения о запрете деятельности Меджлиса, органа самоуправления крымских татар, и призывает уважать права крымских татар, в том числе, права на свободу собраний и выражения мнений. Все незаконно задержанные граждане Украины на Крымском полуострове и в России должны быть немедленно освобождены ", - отмечается в заявлении.

Напомним, 25 октября осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Ожидается, что оттуда они отправятся в Украину.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве. 

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