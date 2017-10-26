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Лидер Каталонии в четверг объявит досрочные выборы в автономии - СМИ

Четверг, 26 октября 2017, 13:44
Версия для печати Комментарии

Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон объявит о проведении досрочных выборов в Каталонии.

Об этом сообщают испанские СМИ со ссылкой на источники, в частности, издание El Pais.

По данным СМИ, Пучдемон отказался от идеи провозглашения независимости Каталонии в пользу проведения досрочных выборов. О своем решении глава каталонского правительства уже проинформировал свою парламентскую группу.

Сообщается, что в 13:30 по местному времени Пучдемон выступит с официальным заявлением. По данным издания La Vanguardia, голосования назначат на 20 декабря.

Таким образом каталонские власти пытаются избежать дальнейшей конфронтации с Мадридом, в частности, избежать применения статьи 155 Конституции Испании, которая предусматривает введение прямого правления автономией.

В пятницу Сенат Испании должен собраться на заседание, чтобы одобрить активацию статьи 155 Конституции Испании.

Каталонскае власти ранее заявили, что не будут выполнять приказы испанского правительства, если Мадрид перейдет на усиление контроля над регионом.

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