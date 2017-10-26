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В РФ создают спецбанк для военных компаний из-за новых санкций США

Четверг, 26 октября 2017, 18:14
Версия для печати Комментарии

В России создают специальный банк по обслуживанию оборонно-промышленных компаний в связи с усилением санкций США.

Об этом сообщает российское издание "Ъ" со ссылкой на источники, близкие к правительству и администрации президента РФ.

По информации издания, основным кандидатом на роль специализированного банка по обслуживанию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) стала Российская финансовая корпорация (РФК), которая на 100% принадлежит "Рособоронэкспорту" (входит в "Ростех").

Сообщается, что создание специального "банка для оборонки" необходимо из-за высокого риска усиления санкций со стороны США, которые могут отсечь от работы с оборонными предприятиями государственные банки.

По информации источников, схема работы специализированного банка для оборонно-промышленного комплекса должна быть выработана до конца года.

Идея создания "банка для оборонки" в РФ прорабатывается с момента подписания президентом США Дональдом Трампом закона "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" в начале августа.

Одно из положений этого закона гласит, что санкции могут быть наложены на любое лицо, осуществляющее "существенные транзакции" с российскими военными.

Напомним, в начале августа 2017 президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, Северной Кореи и Ирана.

Обе палаты Конгресса США поддержали законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции". В нем важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Подробнее о принят Конгрессом санкционном законопроекте читайте в материале на сайте ЕвроПравды: "Сенат подтвердил новый пакет санкций: что ждет Россию".

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