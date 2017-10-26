В правительстве Каталонии отказались от досрочных выборов, о независимости не вспоминают

Четверг, 26 октября 2017, 18:37

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон исключил проведения в автономии досрочных выборов.

Об этом он заявил в специальном обращении, сообщает El Mundo.

По его словам, он рассматривал такую возможность как провозглашение досрочных выборов.

"Моя ответственность заключается в том, чтобы исчерпать все пути в поиске политического урегулирования конфликта. Нет гарантий, которые бы оправдывали объявления досрочных выборов", - заявил он.

Пучдемон подчеркнул, что теперь от парламента Каталонии зависит, какой будет его реакция на применение Мадридом статьи 155 Конституции, что должно приостановить самоуправления в автономии.

При этом в своем выступлении он не уточнил, будет ли автономия провозглашать независимость.

Стоит отметить, что в течение дня СМИ сообщали о намерениях каталонского лидера объявить выборы, тем самым отказавшись от независимости, и даже приводили их дату – 20 декабря.

Запланировано выступление Пучдемона несколько раз переносили, а потом вообще отменили. В 17.00 он все же выступил с обращением.

Также ожидается, что в 18.00 по местному времени он примет участие в заседании местного парламента, на которой будет обсуждаться возможное применение правительством Испании статьи 155.

В пятницу Сенат Испании должен собраться на заседание, чтобы одобрить активацию статьи 155 Конституции Испании.

Каталонские власти ранее заявили, что не будут выполнять приказы испанского правительства, если Мадрид перейдет на усиление контроля над регионом.