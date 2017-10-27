В ФРГ отложили коалиционные переговоры из-за вопросов беженцев и климата

Пятница, 27 октября 2017, 07:34

Блок Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, Свободная демократическая партия и Зеленые отложили переговоры о создании так называемой коалиции "Ямайка".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Переговоры отложили до следующей недели из-за разногласий во взглядах на темы убежища и миграции. Также были отложены дальнейшие переговоры на темы климата и энергетической политики.

Зеленые категорически отвергают предлгаемый ХДС/ХСС свод правил по миграции.

Хотя ХДС и ХСС во время переговоров заявляли об ограничении количества беженцев, однако Зеленые требуют продления разрешения на воссоединение семей мигрантов.

В своде правил ХДС/ХСС по миграции говорится о намерении ограничить объем иммиграции ориентировочно 200 тысячами беженцев в год, однако без привязки к основополагающему праву на убежище.

Вместо этого предела хотят достичь с помощью других мер, например прекращения семейной иммиграции, строгой депортации и расширение списка так называемых безопасных третьих стран.

В вопросе климата "Зеленые" заявили в своем плане из десяти пунктов, который является условием присоединения к правительству, что 20 угольных электростанций, которые являются наибольшими загрязнителями воздуха, придется закрыть, и Германия должна полностью отказаться от угля до 2030 года.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель ранее выразила надежду, что участники коалиционных переговоров смогут до 17-18 ноября завершить предварительные переговоры по формированию будущего правительства.