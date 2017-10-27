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Сенат Испании будет голосовать за приостановление автономии Каталонии

Пятница, 27 октября 2017, 08:08
Версия для печати Комментарии

Сенат Испании в пятницу рассмотрит план правительства о передаче Мадриду контроля над Каталонией и ограничении полномочий автономии.

Об этом сообщает ВВС.

Сенат, как ожидается, одобрит активацию статьи 155 Конституции Испании, которая дает правительству полномочия "принимать все необходимые меры для принуждения" региона в условиях кризиса. Статья никогда ранее не применялась.

Согласно предложениям, объявленным на этой неделе премьер-министром Мариано Рахоем, лидер Каталонии Карлес Пучдемон и министры регионального правительства будут отстранены от должностей и состоятся новые региональные выборы.

Мадрид ранее уже взял на себя контроль над финансами Каталонии, полицией и общественными СМИ.

Партия Рахоя имеет большинство в Сенате, поэтому решение, вероятно, будет утверждено. План правительства также был поддержан оппозиционными партиями.

Напомним, в четверг вечером Пучдемон выступил с обращением, в котором исключил проведения в автономии досрочных выборов. При этом в своем выступлении он не уточнил, будет ли автономия провозглашать независимость.

Каталонские власти ранее заявили, что не будут выполнять приказы испанского правительства, если Мадрид перейдет на усиление контроля над регионом.

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