Один из министров Каталонии подал в отставку после выступления Пучдемона

Пятница, 27 октября 2017, 08:58

Министр по вопросам бизнеса и образования в Женералитетк (правительстве) Каталонии Санти Вила объявил о своей отставке после вчерашнего обращения главы автономии Карлеса Пучдемона.

Об этом он написал в Twitter.

"Я подаю в отставку. Мои попытки диалога вновь были неудачными. Я надеюсь, что был полезным для президента Карлеса Пучдемона и каталонцев до последней минуты", - написал Вила.

Dimiteixo. Els meus intents de diàleg novament han fracassat. Espero haver estat útil fins l’últim minut al president @KRLS i als catalans — Santi Vila (@SantiVila) 26 жовтня 2017 р.

Он выступал против того, чтобы Каталония признала независимость от Испании и высказывался за объявление выборов в новый региональный парламент.

Вила ранее критиковал кампанию, начатую сепаратистскими группами, которые призывали каталонцев забирать деньги из банков, которые в последние недели покинули Каталонию из-за неопределенности, вызванной кризисом вокруг независимости.

Напомним, 26 октября Пучдемон выступил с обращением, в котором исключил проведения в автономии досрочных выборов. При этом в своем выступлении он не уточнил, будет ли автономия провозглашать независимость.

Сенат Испании 27 октября рассмотрит план правительства о передаче Мадриду контроля над Каталонией и ограничения полномочий автономии.