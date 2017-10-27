Во всех странах ЕС женщины живут дольше мужчин – в среднем на 5,5 лет

Пятница, 27 октября 2017, 11:39

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Во всех государствах-членах Евросоюза женщины живут дольше, чем мужчины. Средняя продолжительность жизни составляет 83,3 года, мужчин - 77,9 лет.

Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

Среди государств-членов есть значительная разница в продолжительности жизни мужчин и женщин. Например, в Латвии и Литве женщины живут на 10-11 лет дольше, тогда как в Дании, Ирландии, Кипре, Нидерландах, Швеции и Великобритании - на 4 года.

Статистика также свидетельствует, что женщины в среднем на два года раньше покидают родительский дом, чем мужчины (в возрасте 25 лет для женщин и 27 мужчин).

Женщины также раньше выходят замуж, чем мужчины женятся, во многих государствах-членах ЕС.

Что касается рождения первого ребенка, то женщины в Евросоюзе в 2015 году рожали в среднем в возрасте 29 лет - от 26 лет в Болгарии, Латвии и Румынии до почти 31 года в Испании и Италии.