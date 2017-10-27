РФ запустила 4 баллистические ракеты, Путин лично руководил испытаниями

Пятница, 27 октября 2017, 13:52

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Президент РФ Владимир Путин принял участие в крупных военных учениях российских ядерных сил и лично руководил испытанием четырех межконтинентальных баллистических ракет.

Об этом сообщает The Associated Press.

Участие Путина в учениях подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что это были обычные учения и они не связаны непосредственно с какими-либо международными событиями.

Однако в прошлом Кремль редко сообщал о непосредственном участии президента в запусках межконтинентальных баллистических ракет.

Песков не детализировал, какой именно была роль Путина в учениях, заявив, что президент "выполнял необходимые шаги в соответствии со стандартной процедурой для соответствующих ситуаций как верховный главнокомандующий".

По информации Минобороны РФ, с космодрома Плесецк в Архангельской области была запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Тополь". Она поразила учебную цель на полигоне Кура (полуостров Камчатка).

Еще две баллистические ракеты были запущены с борта атомной подводной лодки Тихоокеанского флота РФ из акватории Охотского моря. Эти ракеты поразили учебные цели на полигоне Чижа в Архангельской области.

Четвертая баллистическая ракета была запущена из акватории Баренцева моря атомной подводной лодкой Северного флота РФ. Учебная цель для нее также находилась на Камчатском полигоне Кура.

Учебные боевые задачи также выполняли самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.