Найти
АКТУАЛЬНО

Во Франции за незаконное обогащение осудили сына диктатора Экваториальной Гвинеи

В парламенте Каталонии предлагают начать процесс провозглашения республики

Премьер Испании попросил Сенат приостановить автономию Каталонии

В декларации саммита "Восточного партнерства" не будет упоминания о "плане Маршалла"

Госдеп США ликвидировал офис координатора по вопросам санкций – СМИ

Сенат Испании будет голосовать за приостановление автономии Каталонии

Санкции против РФ: США составили новый список компаний и организаций






РФ запустила 4 баллистические ракеты, Путин лично руководил испытаниями

Пятница, 27 октября 2017, 13:52
видео
Версия для печати Комментарии

Президент РФ Владимир Путин принял участие в крупных военных учениях российских ядерных сил и лично руководил испытанием четырех межконтинентальных баллистических ракет.

Об этом сообщает The Associated Press.

Участие Путина в учениях подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что это были обычные учения и они не связаны непосредственно с какими-либо международными событиями.

Однако в прошлом Кремль редко сообщал о непосредственном участии президента в запусках межконтинентальных баллистических ракет.

Песков не детализировал, какой именно была роль Путина в учениях, заявив, что президент "выполнял необходимые шаги в соответствии со стандартной процедурой для соответствующих ситуаций как верховный главнокомандующий".

По информации Минобороны РФ, с космодрома Плесецк в Архангельской области была запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Тополь". Она поразила учебную цель на полигоне Кура (полуостров Камчатка).

Еще две баллистические ракеты были запущены с борта атомной подводной лодки Тихоокеанского флота РФ из акватории Охотского моря. Эти ракеты поразили учебные цели на полигоне Чижа в Архангельской области.

Четвертая баллистическая ракета была запущена из акватории Баренцева моря атомной подводной лодкой Северного флота РФ. Учебная цель для нее также находилась на Камчатском полигоне Кура.

Учебные боевые задачи также выполняли самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:57
В Германии на три года осудили сомалийца, воевавшего на стороне исламистов
15:43
Правительства Ирака и Курдистана договорились о прекращении огня
15:17
Мэй обеспокоена заявлениями о сексуальных домогательствах британских депутатов
15:12
МИД Британии: Россия должна прекратить прикрывать режим Асада
15:10
В Еврокомиссии вновь призвали уважать конституционный строй Испании
14:47
Молдова не пустила в страну эксперта по РФ, который ехал на конференцию коммунистов
14:41
Россия частично разрешила ввоз томатов из Турции
14:39
Стерджен написала письмо Мэй с требованием гарантий по переходному соглашению с ЕС
14:21
Россия расширила санкции против ЕС, США, Канады и других стран
13:52
видео
РФ запустила 4 баллистические ракеты, Путин лично руководил испытаниями
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда, Таллинн

Комиссар Хан против плана Маршалла: идея масштабной помощи Украине теряет поддержку

Это не значит, что идея похоронена: предоставление Украине масштабной поддержки остается на повестке дня, без этого продолжение сближения с ЕС превращается в сложнейшую задачу. Однако сначала Киеву следует изменить принцип обращения с донорскими средствами...

Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции

Точка невозврата: Украина утвердила план своего сближения с ЕС

Заседание Кабинета Министров 25 октября стало знаковым - после него можно однозначно говорить о том, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС окончательно стало руководством для внутренних реформ в Украине. Итак, что же произошло? (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  