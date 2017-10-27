Премьер Испании обещает восстановить законность в Каталонии

Пятница, 27 октября 2017, 16:48

Премьер Испании Мариано Рахой в связи с провозглашением независимости Каталонии призвал испанцев сохранять спокойствие.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Прошу всех испанцев сохранять спокойствие. Верховенство права восстановит законность в Каталонии", - написал он.

Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 жовтня 2017 р.

Как сообщалось, парламент Каталонии 27 октября проголосовал за провозглашение независимости от Испании. За проголосовали 70 депутатов, 10 были против, двое воздержались.

Оппозиция в голосовании не участвовала, покинув зал перед его началом и назвав весь процесс незаконным.