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"Заблокированное" Венгрией заседание комиссии Украина-НАТО не планировалось – СМИ

Суббота, 28 октября 2017, 09:56
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В НАТО утверждают, что не имели планов провести в декабре заседание Комиссии Украина-НАТО.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официального представителя альянса.

Таким образом, в НАТО прокомментировали заявление министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сиярто о том, что через закон об образовании Будапешт выступил против проведения 6 декабря 2017 года в Брюсселе заседания Комиссии Украина-НАТО.

"Планов проводить в декабре заседания Комиссии Украина-НАТО не было", - сказал представитель альянса.

При этом в НАТО отметили, что "преданные прочным партнерским связям с Украиной", а заседание Комиссии проходит регулярно на разных уровнях, последнее из которых состоялось на прошлой июля в Киеве.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ужгород заявил, что на заседании Совета ЕС Венгрия инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Еще ранее правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной.

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