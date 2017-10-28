Правительство Испании отстранило от должности главу полиции Каталонии

Суббота, 28 октября 2017, 10:44

Приказом МВД Испании с должности был отстранен голову каталонской полиции Mossos d'Esquadra Хосеп Луис Траперо.

Сообщение об этом было опубликовано в официальной газете испанского правительства в субботу утром, сообщает El Pais.

Об устранении Траперо накануне не сообщалось. Приказ об увольнении подписан главой МВД Испании Хуаном Игнасио Соидо, чье ведомство в соответствии с примененной статьи 155 конституции Испании перебирает на себя полномочия каталонского МВД.

Ранее уже были уволены генеральный секретарь МВД Каталонии и генеральный директор полиции Каталонии.

Ранее испанские власти обвинили Траперо в том, что полиция Каталонии не смогла защитить испанскую национальную полицию от протестующих накануне референдума, который состоялся 1 октября. Однако он избежал тюремного заключения, которого требовала для него Национальная прокуратура Испании. По решению судьи у него изъяли паспорт и запретили покидать пределы Испании.

Как сообщалось, парламент Каталонии 27 октября проголосовал за провозглашение независимости от Испании. За проголосовали 70 депутатов, 10 были против, двое воздержались.

Сенат Испании в свою очередь проголосовал за применение статьи 155 конституции Испании, которая приостанавливает самоуправления в Каталонии. В тот же день премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.