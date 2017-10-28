С начала года в Сирии погибли более 130 граждан РФ – СМИ

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Суббота, 28 октября 2017, 11:06
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За первые девять месяцев 2017 года в Сирии погиб по меньшей мере 131 российский гражданин.

Об этом сообщает российская служба Reuters со ссылкой на документ консульства России.

В это число не входят военнослужащие, но оно включает частных военных специалистов, которые также принимают участие в операции в поддержку сирийской власти.

 

Консульская справка может пролить свет на размер российских потерь в Сирии среди частных военных специалистов, отправку которых для участия в операции Москва скрывает.

Документ, озаглавленный "справка о смерти" и изданный 4 октября, регистрирует гибели 36-летнего жителя Краснодарского края Сергея Поддубного, произошедшая 28 сентября, в городе Тиас провинции Хомс. Смерть, как указано в справке, наступила от "обугливание тела".

В документе - справке о смерти, выданной российским консульством в Дамаске, - ни слова, чем занимался умерший. Но, по словам его родственника и одного из товарищей, этот человек был гражданским и отправилась в Сирию по частному контракту участвовать в военной операции.

На справке Поддубного указано номер 131. По принятой в российских учреждениях процедурой, которая описана в приказе Министерства юстиции, нумерация таких документов в каждом из ведомств, регистрирующих смерти, начинается с начала календарного года и ведется последовательно.

Таким образом, номер каждой справки соответствует числу умерших на момент регистрации смерти в течение текущего года.

Российское Министерство обороны в 2017 году сообщало о 16 случаев гибели военных в Сирии.

Значительно большие потери могли бы повредить президенту Владимиру Путину за пять месяцев до президентских выборов, в то время как Москва хочет представить операцию в Сирии как успешную миротворческую миссию с минимальными потерями.

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