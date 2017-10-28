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Мадрид назначил временную руководительницу правительства Каталонии

Суббота, 28 октября 2017, 11:45
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Вице-премьера испанского правительства Сораю Саенц де Сантамария назначили временной руководительницей женералитата (правительства) Каталонии вместо отстраненного Карлеса Пучдемона.

Об этом сообщает El Pais.

Согласно сообщению официальной газеты правительства Испании, к Саенц де Сантамарии переходит большинство полномочий главы женералитата и его заместителя.

 

Полномочия временной руководительницы каталонского правительства на нее возложены до избрания нового парламента региона и назначения нового правительства.

Как и премьер Мариано Рахой, Сорая Саенц де Сантамария является членом правящей Народной партии.

Как сообщалось, парламент Каталонии 27 октября проголосовал за провозглашение независимости от Испании. За проголосовали 70 депутатов, 10 были против, двое воздержались.

Сенат Испании в свою очередь проголосовал за применение статьи 155 конституции Испании, которая приостанавливает самоуправления в Каталонии. В тот же день премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.

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