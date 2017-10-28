В Мадриде тысячи людей вышли на улицы в поддержку единства Испании

Суббота, 28 октября 2017, 15:35

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Тысячи людей утром в субботу собрались на одной из площадей Мадрида, чтобы выразить свою поддержку единству Испании.

Об этом сообщает El Mundo.

Отмечается, что людей было меньше, чем на аналогичной акции 7 октября, однако участники акции были настроены так же решительно.

В частности, участники демонстрации выкрикивали лозунги "Испания едина", "За переворот – в тюрьму". Кроме того, они собрались выразить поддержку действиям правительства в противостоянии с властями Каталонии, призвав его "не быть слабым".

"Статьи 155, одобренной вчера сенатом недостаточно. Нужно, чтобы предатели отвечали за свои поступки, мы требуем тюрьмы для организаторов переворота" - заявил один из организаторов акции.

Как сообщалось, парламент Каталонии 27 октября проголосовал за провозглашение независимости от Испании. За проголосовали 70 депутатов, 10 были против, двое воздержались.

Сенат Испании в свою очередь проголосовал за применение статьи 155 конституции Испании, которая приостанавливает самоуправление в Каталонии. В тот же день премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.

После сообщения в официальной газете испанского правительства, управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде. В частности, вице-премьера испанского правительства Сораю Саенц де Сантамария назначили временным главой женералитата (правительства) Каталонии вместо отстраненного Карлеса Пучдемона.