Найти
АКТУАЛЬНО

Экс-глава правительства Каталонии призвал мирно защищать независимость

В Мадриде тысячи людей вышли на улицы в поддержку единства Испании

Вблизи Швеции спасли россиянина благодаря выложенному мхом "help"

Мадрид назначил временную руководительницу правительства Каталонии

Из-за секс-скандала с наркотиками с британской субмарины уволили 9 военных

Трое людей ранены на демонстрации противников независимости в Барселоне

"Заблокированное" Венгрией заседание комиссии Украина-НАТО не планировалось – СМИ






Экс-глава правительства Каталонии призвал мирно защищать независимость

Суббота, 28 октября 2017, 15:55
Версия для печати Комментарии

Бывший глава женералитата  Каталонии Карлес Пучдемон, отстраненный накануне Мадридом, не признает своей отставки и призывает мирно защищать независимость.

Об этом он заявил в записанном видеообращении, которое транслировалось на каталонском канале TV3, сообщает El Pais.

По словам Пучдемона, 27 октября стало историческим днем для Каталонии, когда парламент выполнил волю избирателей.

Он подчеркнул, что в демократическом обществе парламенты избирают правительства и призвал мирно защищать независимость Каталонии.

"Мы не хотим давать повода для применения силы", - сказал отстраненный лидер Каталонии.

"Мы хотим продолжать работать, учитывая трудности нынешнего времени. Мы продолжим работу ради построения свободной страны", - заявил он, добавив, что решение испанского правительства приостановить самоуправления было принято вопреки воле каталонцев.

Как отмечается, обращение Пучдемона было очень коротким. В течение примерно трех минут он появился на телеэкране на фоне флага Каталонии и ЕС.

Как сообщалось, парламент Каталонии 27 октября проголосовал за провозглашение независимости от Испании. За проголосовали 70 депутатов, 10 были против, двое воздержались.

Сенат Испании в свою очередь проголосовал за применение статьи 155 конституции Испании, которая приостанавливает самоуправление в Каталонии. В тот же день премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.

После сообщения в официальной газете испанского правительства, управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде. В частности, вице-премьера испанского правительства Сораю Саенц де Сантамария назначили временным главой женералитата (правительства) Каталонии вместо отстраненного Карлеса Пучдемона.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:38
видео
В РФ переврали Штайнмайера, приписав ему слова "о воссоединении Крыма с Россией"
17:07
ЕС изучает возможность отмены перехода на летнее время – СМИ
16:30
В Греции арестовали предполагаемого отправителя бомб чиновникам ЕС
15:55
Экс-глава правительства Каталонии призвал мирно защищать независимость
15:35
фото
В Мадриде тысячи людей вышли на улицы в поддержку единства Испании
15:12
В Афганистане разбился вертолет с американскими военными
14:45
фото
Вблизи Швеции спасли россиянина благодаря выложенному мхом "help"
14:02
В Исландии проходят внеочередные парламентские выборы
13:44
В шведском городе Вестерос неизвестные обстреляли дом начальника полиции
13:21
В Норвегии во время демонстрации саперного оборудования погиб военный
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Надежда Коваль, для Европейской правды

Новая испанская реальность: что будет делать Мадрид после провозглашения независимости Каталонии

Каталонский конфликт достиг своей кульминации: местный парламент одобрил независимость республики. Этот шаг не оставляет шансов Мадриду – премьер-министр Мариано Рахой уже пообещал "восстановить законность" в Каталонии. В любом случае, шансов на компромисс после 27 октября почти не осталось.

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Таллинн

Комиссар Хан против плана Маршалла: идея масштабной помощи Украине теряет поддержку

Это не значит, что идея похоронена: предоставление Украине масштабной поддержки остается на повестке дня, без этого продолжение сближения с ЕС превращается в сложнейшую задачу. Однако сначала Киеву следует изменить принцип обращения с донорскими средствами...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  