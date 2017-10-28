Экс-глава правительства Каталонии призвал мирно защищать независимость

Суббота, 28 октября 2017, 15:55

Бывший глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон, отстраненный накануне Мадридом, не признает своей отставки и призывает мирно защищать независимость.

Об этом он заявил в записанном видеообращении, которое транслировалось на каталонском канале TV3, сообщает El Pais.

По словам Пучдемона, 27 октября стало историческим днем для Каталонии, когда парламент выполнил волю избирателей.

Он подчеркнул, что в демократическом обществе парламенты избирают правительства и призвал мирно защищать независимость Каталонии.

"Мы не хотим давать повода для применения силы", - сказал отстраненный лидер Каталонии.

"Мы хотим продолжать работать, учитывая трудности нынешнего времени. Мы продолжим работу ради построения свободной страны", - заявил он, добавив, что решение испанского правительства приостановить самоуправления было принято вопреки воле каталонцев.

Как отмечается, обращение Пучдемона было очень коротким. В течение примерно трех минут он появился на телеэкране на фоне флага Каталонии и ЕС.

Как сообщалось, парламент Каталонии 27 октября проголосовал за провозглашение независимости от Испании. За проголосовали 70 депутатов, 10 были против, двое воздержались.

Сенат Испании в свою очередь проголосовал за применение статьи 155 конституции Испании, которая приостанавливает самоуправление в Каталонии. В тот же день премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.

После сообщения в официальной газете испанского правительства, управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде. В частности, вице-премьера испанского правительства Сораю Саенц де Сантамария назначили временным главой женералитата (правительства) Каталонии вместо отстраненного Карлеса Пучдемона.