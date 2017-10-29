Выборы в Исландии: лидирует партия премьера, "Светлое будущее» не попадает в парламент

Воскресенье, 29 октября 2017, 10:15

На внеочередных парламентских выборах в Исландии лидирует Партия независимости, которую возглавляет действующий премьер Бьярне Бенедиктссон.

Об этом свидетельствуют предварительные данные результатов голосования, обнародованные на сайте Iceland Monitor.

Согласно последним данным, Партия независимости премьер-министра сохраняет свою позицию крупнейшей политической партии в парламенте с 24,5% голосов, однако теряет большинство.

Партия "Светлое будущее", которая вышла из правительственной коалиции и после чего были объявлены внеочередные парламентские выборы, теряет все парламентские места и получает лишь 1,1% голосов.

На второе место вышла партия Лево-зеленое движение с 17,1% голосов.

Третье место получает Социал-демократический альянс - 12,7% голосов.

Прогрессивная партия Исландии набирает 10,8% голосов.

Согласно последним подсчетам, Центральная партия, новая политическая партия, основанная бывшим премьер-министром за несколько недель до выборов, набирает 10.7% голосов, и все еще имеет шанс стать четвертой по величине политической партией Исландии.

Народная партия Исландии получает гораздо лучший результат, чем прогнозировали большинство опросов, приобретая 7.3% голосов.

Пиратская партия, которая в прошлом году получила 14,5% голосов, на этих выборах теряет почти треть своей поддержки. Согласно последним данным партия приобретает 9,4% голосов.

Напомним, внеочередные парламентские выборы были назначены после того, как партия "Светлое будущее" заявила о выходе из правительственной коалиции из-за скандала, в котором замешан отец премьер-министра страны.

Партия "Светлое будущее" обвинила премьера в "нарушении доверия" после того, как он не сообщил о том, что его отец написал письмо, в котором поручился за мужчину, осужденного ранее за педофилию, чтобы тот смог подать заявку на удаление записей о судимости.

Премьер Бьярни Бенедиктссон решил созвать внеочередные выборы.

Предыдущие выборы в Исландии были проведены досрочно год назад из-за того, что предыдущий премьер Исландии Сигмундур Гуннлаугссон в апреле 2016 года подал в отставку после скандала с панамским оффшорами.