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В Германии бушует новый мощный ураган "Герварт"

Воскресенье, 29 октября 2017, 13:47
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Германию накрыл новый мощный ураган "Герварт", в результате чего временно остановлено движение поездов почти по всей стране и перекрыто автострады на севере и на востоке.

Об этом сообщает Bild.

Ураган "Герварт" обрушился на Германии в ночь с субботы на воскресенье.

Сообщается, что в период с 4:00 по 5:00 утра шторм был настолько силен, что в Бранденбурге и Берлине из-за падения деревьев были заблокированы главные автобаны.

Немецкая железная дорога сообщила об остановке движения поездов во многих частях Германии.

Сообщается, что в Гамбурге и Берлине пожарные отряды объявили о чрезвычайном положении.

 Улицы города Гамбург (Фото Bild)
 Улицы города Гамбург (Фото Bild)
 Фото Bild
Фото Bild 
 Фото Bild

Однако штормовое предупреждение касается не только севера страны. Немецкая метеорологическая служба предупреждает людей, живущих в Саксонии, Саксонии-Анхальт, Тюрингии, восточных районах Баварии и везде в горных местностях, быть осторожными в воскресенье, 29 октября.

На данный момент спасательные службы сообщили, что в результате шторма один человек получил травмы.

Напомним, в Германии в результате сильного шторма "Ксавьер" на востоке и севере погибли по меньшей мере семь человек.

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