В Германии бушует новый мощный ураган "Герварт"

Германию накрыл новый мощный ураган "Герварт", в результате чего временно остановлено движение поездов почти по всей стране и перекрыто автострады на севере и на востоке.
Об этом сообщает Bild.
Ураган "Герварт" обрушился на Германии в ночь с субботы на воскресенье.
Сообщается, что в период с 4:00 по 5:00 утра шторм был настолько силен, что в Бранденбурге и Берлине из-за падения деревьев были заблокированы главные автобаны.
Немецкая железная дорога сообщила об остановке движения поездов во многих частях Германии.
Сообщается, что в Гамбурге и Берлине пожарные отряды объявили о чрезвычайном положении.
|Улицы города Гамбург (Фото Bild)
|Улицы города Гамбург (Фото Bild)
|Фото Bild
|Фото Bild
|Фото Bild
Однако штормовое предупреждение касается не только севера страны. Немецкая метеорологическая служба предупреждает людей, живущих в Саксонии, Саксонии-Анхальт, Тюрингии, восточных районах Баварии и везде в горных местностях, быть осторожными в воскресенье, 29 октября.
На данный момент спасательные службы сообщили, что в результате шторма один человек получил травмы.
Напомним, в Германии в результате сильного шторма "Ксавьер" на востоке и севере погибли по меньшей мере семь человек.