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Сторонники независимости Каталонии не признают отставки лидера автономии

Воскресенье, 29 октября 2017, 15:26
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Отстраненный Мадридом вице-президент женералитата Каталонии Уриол Жункерас заявил, что главой правительства Каталонии остается Карлес Пучдемон, по крайней мере до того дня, когда граждане не решат иначе на свободных выборах.

Об этом он заявил в статье для барселонской газеты El Punt Avui.

Журкерас заявил, что в Барселоне не признают государственного переворота или любых других недемократических решений, совершенных Мадридом против Каталонии.

По его словам, главой правительства Каталонии и в дальнейшем остается Карлес Пучдемон, "по крайней мере до того дня, когда граждане не определят противоположное на свободных выборах".

Как сообщалось, парламент Каталонии 27 октября проголосовал за провозглашение независимости от Испании

Сенат Испании в свою очередь проголосовал за применение статьи 155 конституции Испании, которая приостанавливает самоуправление в Каталонии. В тот же день премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.

После сообщения в официальной газете испанского правительства, управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде. В частности, вице-премьера испанского правительства Сораю Саенц де Сантамария назначили временным главой женералитата (правительства) Каталонии вместо отстраненного Карлеса Пучдемона.

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