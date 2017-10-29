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В Европе погибли не менее 5 человек во время урагана "Герварт"

Воскресенье, 29 октября 2017, 16:46
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Ураган "Герварт", который накрыл Германию, Чехию и Польшу, унес жизни не менее пяти человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Германии 63-летний мужчина утонул в бухте Ядебузен в Нижней Саксонии во время штормового прилива.

В Чехии и Польше поваленные ветром деревья убили 4 человек.

Ранее сообщалось, что Германию накрыл новый мощный ураган "Герварт", в результате чего временно остановлено движение поездов почти по всей стране и перекрыто автострады на севере и на востоке.

В Гамбурге и Берлине пожарные службы объявили о чрезвычайном положении.

Напомним, в Германии в результате сильного шторма "Ксавьер" на востоке и севере погибли по меньшей мере семь человек.

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