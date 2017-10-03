Найти
АКТУАЛЬНО

Решение немецкого суда: кофе и булочка не являются завтраком

Лидер Каталонии: северный регион не хочет травматического разрыва с Испанией

Референдум в Каталонии: МВД Испании заявляет о 431 раненом полицейском

Глава ВТО: Трамп может подорвать мировую торговую систему

ИГИЛ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

В Каталонии во время столкновений на референдуме пострадали 893 человека

Еврокомиссия: Если Каталония выйдет из состава Испании, то будет не в ЕС






Решение немецкого суда: кофе и булочка не являются завтраком

Вторник, 03 октября 2017, 08:37
Версия для печати Комментарии

Суд в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия постановил, что булку с кофе или чаем нельзя считать полноценным завтраком, и поэтому такой перекус не подлежит налогообложению.

Об этом сообщает The local.de.

В решении, которое было вынесено налоговым судом немецкого города Мюнстер, говорится, что завтрак не состоит просто из булки и горячих напитков, поскольку должны быть еще холодные нарезки, сыр или спреды.

Налоговый суд постановил, что из-за отсутствия спредов и других видов начинок, которые используются вместе с булочкой, компания, которая стала предметом рассмотрения в суде, не предоставляла полноценного завтрака.

В частности, речь идет о компании по выпуску программного обеспечения, которая для персонала, клиентов и гостей ежедневно бесплатно предоставляла в столовой горячие напитки, такие как кофе и простые булочки.

Отмечается, что налоговая служба определила такую ​​услугу как "бесплатное питание работников в форме завтрака".

Учитывая рост цен в течение последних нескольких лет, налоговая администрация потребовала от компании выплатить дополнительный налоговый платеж от 1,50 до 1,57 евро на одного сотрудника в день, и осуществить выплаты за такой "завтрак" за период с декабря 2008 года по декабрь 2011 года.

Однако, судьи в налоговом суде в Мюнстере отклонили требования налоговой службы.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:04
В центре Дамаска погибли по меньшей мере 17 человек от атаки смертников
08:37
Решение немецкого суда: кофе и булочка не являются завтраком
08:13
Лидер Каталонии: северный регион не хочет травматического разрыва с Испанией
19:58
В Берлине эвакуируют 10 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой
19:45
МИД предупредил украинцев о трудностях в связи с протестами в Каталонии
19:39
В Хельсинки официально открыли Европейский центр противодействия гибридным угрозам
19:17
Греция проведет совместные с Кипром, Египтом и Израилем учения ВВС
18:54
Референдум в Каталонии: МВД Испании заявляет о 431 раненом полицейском
18:26
Российская компания стала вторым интернет-провайдером в КНДР
18:23
Глава ВТО: Трамп может подорвать мировую торговую систему
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юрий Онищенко, Европейская правда, Рига

Партнерство на три года: что ЕС готов предоставить Украине, Молдове и Грузии

Источники ЕП говорят: саммит Восточного партнерства может тоже закончиться без итоговой декларации. Несколько источников подтвердили ЕвроПравде, что две страны ЕС – Германия и Нидерланды – выступают против признания европейских устремлений Украины, Грузии и Молдовы...

Сергей Сидоренко, Юрий Панченко, Европейская правда

С референдумом на выход: как Испания сделала шаг к отделению Каталонии

Барселона обещает провозгласить независимость уже в ближайшие дни... Если Каталония докажет, что можно проводить незаконный референдум, провоцировать центральную власть на применение силы и в итоге добиться успеха – это станет серьезным испытанием для Европы...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  