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Европарламент обсудит ситуацию в Каталонии в связи с референдумом

Вторник, 03 октября 2017, 09:24
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Председатель Европейского парламента Антонио Таяни анонсировал обсуждение Европарламентом ситуации в Каталонии в связи с референдумом.

Об этом председатель Европарламента сообщил в своем Twitter.

"Я общался с премьер-министром Испании Мариано Рахоем. Европарламент проведет дебаты по Конституции, верховенству права и фундаментальным правам человека в Испании в свете событий в Каталонии", - написал Таяни в своем Twitter.

Таяни, открывая в понедельник в Страсбурге пленарную сессию ЕП, заявил, что к нему поступило несколько просьб от политических фракций добавить в повестку дня дебаты в связи с событиями вокруг каталонского референдума, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он попросил евродепутатов проголосовать по этому вопросу.

"Дебаты состоятся", – заявил Таяни после голосования.

Затем он поставил на голосование день и время проведения дебатов, и депутаты выбрали вторую половину дня среды, 4 октября. Это будет первый вопрос на повестке второй половины дня.

В предварительной повестке дня пленарной сессии 2-5 октября этого вопроса не было.

Накануне в Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонских властей, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.

В Еврокомиссии назвали референдум в Каталонии незаконным и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

Читайте также: "С референдумом на выход: Испания сделала шаг к отделению Каталонии".

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