Европарламент обсудит ситуацию в Каталонии в связи с референдумом

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни анонсировал обсуждение Европарламентом ситуации в Каталонии в связи с референдумом.

Об этом председатель Европарламента сообщил в своем Twitter.

"Я общался с премьер-министром Испании Мариано Рахоем. Европарламент проведет дебаты по Конституции, верховенству права и фундаментальным правам человека в Испании в свете событий в Каталонии", - написал Таяни в своем Twitter.

