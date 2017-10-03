Найти
АКТУАЛЬНО

Европарламент обсудит ситуацию в Каталонии в связи с референдумом

Решение немецкого суда: кофе и булочка не являются завтраком

Лидер Каталонии: автономия не хочет травматического разрыва с Испанией

Референдум в Каталонии: МВД Испании заявляет о 431 раненом полицейском

Глава ВТО: Трамп может подорвать мировую торговую систему

ИГИЛ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

В Каталонии во время столкновений на референдуме пострадали 893 человека






В Каталонии началась национальная забастовка, активисты блокируют дороги

Вторник, 03 октября 2017, 10:02
фото
Версия для печати Комментарии

Через два дня после проведения референдума о независимости от Испании в Каталонии началась общенациональная забастовка, созванная профсоюзами.

Об этом сообщает El Pais.

По данным издания, в связи с забастовкой будет осуществляться минимальное обслуживание пассажиров лишь в часы пик (с 6.30 до 9.30 и с 17.00 до 20.00) в метро, ​​автобусами и на железной дороге.

Сообщается, что сегодня утром в Барселоне и Реусе тысячи людей пришли к нескольким полицейским участкам, протестуя против действий полиции во время референдума, где пострадали почти 850 человек.

Кроме того, в связи с забастовкой каталонцы начали блокировать дороги. По последним данным, было заблокировано уже 12 дорог.

 Одна из заблокированных дорог в Жироне (фото El Pais)

Накануне о присоединении к всеобщей забастовке объявили в футбольном клубе "Барселона".

Ранее сообщалось, что один из двух главных профсоюзов Испании призвал провести 3 октября общенациональную забастовку в Каталонии в связи с насилием полиции во время каталонского референдума.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонских властей, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.

В Еврокомиссии назвали референдум в Каталонии незаконным и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

Читайте также: "С референдумом на выход: Испания сделала шаг к отделению Каталонии".

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:09
Бельгия забрала вид на жительство у имама главной мечети Брюсселя
11:53
Иракский Курдистан проведет президентские и парламентские выборы 1 ноября
11:41
Возвращение пассажиров обанкротившейся Monarch Airlines обойдется Британии в $80 млн
11:38
Барнье: Прогресс недостаточен, чтобы перейти к вопросам торговли с Британией
11:13
В Британии пассажиры эвакуировались из поезда из-за фразы: "смерть – это еще не конец"
11:09
Украина считает нелегитимным референдум о независимости Каталонии – МИД
10:37
ЕС надавит на Ирландию, которая до сих пор не собрала с Apple 13 млрд евро – СМИ
10:34
Украина, Грузия и Молдова представят общую позицию по реформе "Восточного партнерства"
10:32
МИД России угрожает США из-за "захвата" дипсобственности РФ в Сан-Франциско
10:08
В Венгрии основной оппозиционный кандидат вышел из Соцпартии
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юрий Онищенко, Европейская правда, Рига

Партнерство на три года: что ЕС готов предоставить Украине, Молдове и Грузии

Источники ЕП говорят: саммит Восточного партнерства может тоже закончиться без итоговой декларации. Несколько источников подтвердили ЕвроПравде, что две страны ЕС – Германия и Нидерланды – выступают против признания европейских устремлений Украины, Грузии и Молдовы...

Сергей Сидоренко, Юрий Панченко, Европейская правда

С референдумом на выход: как Испания сделала шаг к отделению Каталонии

Барселона обещает провозгласить независимость уже в ближайшие дни... Если Каталония докажет, что можно проводить незаконный референдум, провоцировать центральную власть на применение силы и в итоге добиться успеха – это станет серьезным испытанием для Европы...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  