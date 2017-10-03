В Каталонии началась национальная забастовка, активисты блокируют дороги

Вторник, 03 октября 2017, 10:02

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Через два дня после проведения референдума о независимости от Испании в Каталонии началась общенациональная забастовка, созванная профсоюзами.

Об этом сообщает El Pais.

По данным издания, в связи с забастовкой будет осуществляться минимальное обслуживание пассажиров лишь в часы пик (с 6.30 до 9.30 и с 17.00 до 20.00) в метро, ​​автобусами и на железной дороге.

Сообщается, что сегодня утром в Барселоне и Реусе тысячи людей пришли к нескольким полицейским участкам, протестуя против действий полиции во время референдума, где пострадали почти 850 человек.

Кроме того, в связи с забастовкой каталонцы начали блокировать дороги. По последним данным, было заблокировано уже 12 дорог.

Одна из заблокированных дорог в Жироне (фото El Pais)

Накануне о присоединении к всеобщей забастовке объявили в футбольном клубе "Барселона".

Ранее сообщалось, что один из двух главных профсоюзов Испании призвал провести 3 октября общенациональную забастовку в Каталонии в связи с насилием полиции во время каталонского референдума.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонских властей, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.

В Еврокомиссии назвали референдум в Каталонии незаконным и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

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