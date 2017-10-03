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Додон заявил о "божественном происхождении" его власти

Вторник, 03 октября 2017, 16:00
Версия для печати Комментарии

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что президентский мандат был дан ему Богом.

Об этом сообщает Newsmaker.

По словам самого Додона, об этом ему сказал патриарх Московский Кирилл (Владимир Гундяев).

"Знаете, патриарх Кирилл сказал мне в самом начале мандата: "Господин президент, этот мандат был дан Господом", - рассказал Додон.

Сообщается, что в этом году Додон дважды встречался с патриархом Кириллом, в январе и марте.

Во время одной из встреч патриарх сказал, что христианские принципы Додона "вселяют надежду на его успех в служении народу Молдовы, служении государству".

Издание Newsmaker отмечает, что Додон является активным защитником христианских ценностей. Он часто посещает молдавские монастыри и храмы.

А в августе этого года в сопровождении делегации социалистов он отправился на гору Афон. Отчет о посещении каждой святыни сопровождалось подробным фоторепортажем.

Пользователи соцсетей начали активно реагировать на заявление Додона касательно божественного происхождения его власти президента.

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