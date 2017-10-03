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Литва направила в Украину группу военных инструкторов

Вторник, 03 октября 2017, 19:40
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Во вторник для участия в военно-учебной операции в Украине отбыла группа литовских военных инструкторов из батальона драгун в Клайпеде.

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на Минобороны Литвы.

Это уже вторая группа военных, состоящая из представителей батальона.

"В этом году мы больше будем ориентироваться на совершенствование работы украинских инструкторов, на наблюдении и анализе их действий, на совершаемые ими ошибки, а не на самом их обучении", - сказал старший капитан группы Викторас Буйва.

В течение двух месяцев на полигоне Яворов литовские военные будут учить украинцев планировать операции, проводить и оценивать учения, стрельбы и прочее.

Литовские военные инструкторы с августа 2015 года участвуют в подготовке украинских военных. Они не принимают участия в боевых действиях в Украине. Военно-учебная операция нацелена на обучение бойцов вооруженных сил Украины.

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