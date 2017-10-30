Выборы в Исландии: в парламент проходит рекордное количество партий

Понедельник, 30 октября 2017, 07:44

Всеобщие выборы в Исландии создали новый сложный политический ландшафт в стране, поскольку в парламент войдут аж восемь политических партий, более чем когда-либо ранее, что в свою очередь затруднит формирование коалиции.

Об этом сообщает Iceland Monitor.

Три партии, которые к тому составляли правоцентристское коалиционное правительство, потеряли 12 из 32 мест в однопалатном парламенте Исландии, который включает 63 депутатских места.

Однако оппозиционные партии, вместе взятые, выигрывают только одно из мест, потерянных партиями бывшей правительственной коалиции.

Зато две новые партии на политической сцене страны получили аж 11 мест.

Согласно результатам выборов, новый парламент будет состоять из восьми политических партий, больше, чем когда-либо прежде.

Учитывая, что предыдущие коалиционные переговоры завершились почти через три месяца, формирование нового коалиционного правительства после таких результатов, как ожидается, будет еще сложнее.

Трехпартийное коалиционное правительство возможно только при условии включения как Партии независимости, так и Лево-зеленого движения. Тогда как для любой другой коалиции нужны четыре или более партий.

Хотя правоцентристская Партия независимости, которую возглавляет премьер-министр Бьярне Бенедиктссон, сохраняет позицию крупнейшей политической партии Исландии, однако партия потеряла пять из своих 21 места в парламенте.

Издание отмечает, что несмотря на это, Бенедикссон имеет причины для празднования, поскольку много социологических опросов, опубликованных на прошлой неделе, показывали гораздо меньшую поддержку его партии.

Итак, Партия независимости, которую возглавляет премьер Бенедиктссон, получает 16 мест в парламенте.

На второе место вышла партия Лево-зеленое движение с 16,9% голосов (11 мест).

Третье место получает Социал-демократический альянс - 12,1% голосов (7 мест).

Прогрессивная партия Исландии получает 8 мест в парламенте.

Центральная партия, новая политическая партия, основанная бывшим премьер-министром за несколько недель до выборов, получает 7 мест.

Далее следуют: Пиратская партия (6 мест), Народная партия (4 места) и партия Возрождения (4 места).

Партия "Светлое будущее", которая вышла из правительственной коалиции и после чего были объявлены внеочередные парламентские выборы, теряет все парламентские места и получает лишь 1,2% голосов.

Напомним, внеочередные парламентские выборы были назначены после того, как партия "Светлое будущее" заявила о выходе из правительственной коалиции из-за скандала, в котором замешан отец премьер-министра страны.

Партия "Светлое будущее" обвинила премьера в "нарушении доверия" после того, как он не сообщил о том, что его отец написал письмо, в котором поручился за мужчину, осужденного ранее за педофилию, чтобы тот смог подать заявку на удаление записей о судимости.

Премьер Бьярни Бенедиктссон решил созвать внеочередные выборы.

Предыдущие выборы в Исландии были проведены досрочно год назад из-за того, что предыдущий премьер Исландии Сигмундур Гуннлаугссон в апреле 2016 года подал в отставку после скандала с панамским оффшорами.