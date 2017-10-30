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На Мальте прошел второй национальный протест после убийства журналистки

Понедельник, 30 октября 2017, 08:18
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Несколько тысяч человек вышли на очередной марш протеста в мальтийском городе Слима с требованием правосудия из-за убийства журналистки, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers.

Об этом сообщает Times of Malta.

Национальный марш протеста организован Сетью гражданского общества Мальты, которая требует отставки начальника полиции и генерального прокурора.

Сообщается, что на воскресном митинге протестующие принесли большой баннер с портретом генерального прокурора и надписью об отставке.

На прошлой неделе демонстранты пришли с похожим баннером, на котором был изображен начальник полиции.

 
 

Некоторые активисты пришли на марш, заклеив рот скотчем (что символизирует попытку ограничить свободу слова), и надев на голову лавровые венки, символизирующие мужество и решительность.

Напомним, 16 октября на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers.

Мальтийская журналистка Дафне Каруана Галисия, которую взорвали 16 октября, расследовала возможную причастность мальтийских партий в ливийско-итальянской афере по контрабанде дизтоплива.

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