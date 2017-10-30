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Экс-министрам Каталонии дали доступ в кабинеты, чтобы забрать свои вещи

Понедельник, 30 октября 2017, 08:34
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Местной полиции Каталонии Mossos d'Esquadra приказали предоставить доступ к офисам уволенным министрам правительства Каталонии, чтобы те могли забрать свои вещи.

Об этом сообщает El Pais.

Кроме того, местной полиции Каталонии Mossos d'Esquadra приказали изъять портреты бывших членов правительства Карлеса Пучдемона во всех полицейских участках и официальных зданиях силовиков.

Соответствующая инструкция поступила 29 октября во очень коротком сообщении, в котором главный офис информирует всех "следовать инструкциям" по изъятию фотографий.

Сообщается, что ранее было отозвано службы эскорта для бывших министров женералитата.

Однако Карлес Пучдемон все еще находится под защитой каталонской полиции, как и бывший глава правительства Артур Мас.

Напомним, приказом МВД Испании с должности был отстранен глава каталонской полиции Mossos d'Esquadra Хосеп Луис Траперо.

Как сообщалось, парламент Каталонии 27 октября проголосовал за провозглашение независимости от Испании

Сенат Испании в свою очередь проголосовал за применение статьи 155 конституции Испании, которая приостанавливает самоуправление в Каталонии. В тот же день премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.

После сообщения в официальной газете испанского правительства, управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде. В частности, вице-премьера испанского правительства Сораю Саенц де Сантамария назначили временным главой женералитата (правительства) Каталонии вместо отстраненного Карлеса Пучдемона.

В Бельгии заявили о возможности предоставления политического убежища лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону, который был отстранен Мадридом.

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