Каталония после выборов останется в составе Испании – глава МИД

Понедельник, 30 октября 2017, 13:11

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис считает, что после проведения региональных выборов в Каталонии регион останется частью Испании.

Об этом он заявил в понедельник на брифинге в Киеве, сообщает Reuters.

"Мы надеемся с помощью этих выборов восстановить правовое управление и верховенство закона в Каталонии", - отметил глава испанской дипломатии.

"Мы надеемся и верим, что после этих выборов Каталония снова станет тем же обществом, каким она была раньше: открытым и интегрированным", - добавил он.

Парламент Каталонии в пятницу, 27 октября, проголосовал за провозглашение независимости от Испании. Сенат Испании в свою очередь проголосовал за применение статьи 155 Конституции Испании, которая приостанавливает самоуправление в регионе. В тот же день премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.

Согласно опросам, политические партии Каталонии, выступающих за независимость автономии, не наберут абсолютного большинства на внеочередных парламентских выборах, которые назначены на 21 декабря.