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Около 126 млн американцев могли видеть проплаченную РФ политрекламу в Facebook

Вторник, 31 октября 2017, 08:12
Версия для печати Комментарии

Компания Facebook заявила, что около 126 миллионов американских пользователей могли видеть контент, опубликованный российскими оперативниками в соцсети за последние два года.

Об этом сообщает Reuters.

Большинство постов касались острых политических и социальных тем.

Компания Facebook насчитала 80 000 постов подобного содержания, опубликованных как до, так и после выборов.

Согласно последним данным Facebook, политреклама, которая связана с РФ, возможно, охватила половину населения США, которое может голосовать, и значительно превышает предварительные данные компании.

Такие данные появились перед слушаниями в Сенате США, которые должны пройти 1 ноября, и во время которых также будут свидетельствовать представители Twitter и Google.

По данным Reuters, компания Twitter насчитала 2772 учетных записей, связанных с российскими оперативниками.

В Google заявили, что обнаружили расходы на сумму около 4700 долларов США на рекламу, связанную с Россией, во время избирательного периода в 2016 году.

Напомним, руководителей Facebook, Alphabet Inc's Google и Twitter пригласили в Конгресс США для дачи показаний в рамках расследования вмешательства России в американские выборы 2016 года.

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