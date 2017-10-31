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Макрон в следующем году приедет в Россию – МИД РФ

Вторник, 31 октября 2017, 11:29
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Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение посетить Россию в рамках Петербургского международного экономического форума в 2018 году.

Об этом во вторник сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

"У России и Франции хорошие планы. Президенты двух стран встречались дважды. Владимир Путин посетил Францию, а Макрон принял приглашение посетить Россию в 2018 году, в частности, в контексте участия в мае в рамках ПМЭФ", - заявил Лавров.

Ранее о возможном визите Эммануэля Макрона в Россию сообщал представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, информацию об этом со ссылкой на собственные источники обнародовала российская газета "Коммерсант", отметив, что Париж пока официально не подтверждает визит, ведь "не совсем правильно принимать уже сейчас приглашение еще не переизбранного Владимира Путина".

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