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В МИД РФ обозвали главу МИД Латвии "агрегатором фейковых новостей"

Среда, 04 октября 2017, 08:14
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича "агрегатором фейковых новостей" в ответ на его сравнение референдума о независимости Каталонии с " упавшей на пол конфетой " для России.

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Упавшая на пол конфетка? Боже мой, где они берут столь замечательных политиков, где выводят этих птиц высокого полета? Не министр, а агрегатор фейковых новостей", - заявила Захарова.

Захарова вспомнила и соседнюю Литву. По ее словам, Россия до сих пор ждет "официального ответа от Литвы относительно заявления президента Литвы о какой-то "список требований", который якобы ей было предъявлено Россией". "Видимо, латвийский МИД решил оригинальным способом отвести удар от руководства соседней страны и выдал новый залп фейков", - отметила Захарова.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил в интервью интернет-версии латвийской газеты Latvijas Avize, что "референдум о независимости Каталонии для России был как " упавшая на пол конфетка", которую Россия использовала, чтобы расколоть ЕС".

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