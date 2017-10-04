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Министр обороны Нидерландов ушла в отставку из-за гибели миротворцев в Мали

Среда, 04 октября 2017, 09:22
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Министр обороны Нидерландов Жанин Хенис ушла в отставку после того, как стало известно об ошибках ее ведомства в ходе организации работы миссии ООН в Мали.

Об этом сообщает Reuters.

На прошлой неделе Комитет безопасности опубликовал свои выводы об инциденте 6 июня 2016 года, когда в результате минометного обстрела погибли двое солдат, а еще один был ранен. Комитет пришел к выводу, что министерство поставило безопасность и медицинские стандарты ниже достижения стратегических целей.

Хенис заявила о своей отставке во время дебатов в парламенте за несколько дней до того, как в Нидерландах должны были смениться коалиция и правительство.

Хенис заявила, что генерал Том Миддендорп, глава вооруженных сил Нидерландов, также уйдет в отставку в ответ на жесткий вывод Комитета безопасности.

Голландцы, которые сначала предоставляли вертолеты "Апачи" малийской миротворческой миссии, снижают уровень своего участия в этой миссии.

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