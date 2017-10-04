Греция выдаст США россиянина, обвиненного в отмывании $4 млрд

Среда, 04 октября 2017, 10:13

Апелляционный суд Салоников позволил выдать США задержанного в Греции россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании $4 млрд.

Об этом сообщает издание Kathimerini.

"Защита может обжаловать решение в течение 24 часов", - сказала судья.

Винник еще раз опроверг все обвинения против него.

Напомним, в конце июля в Греции задержали гражданина РФ, которого разыскивают власти США по подозрению в отмывании денег.

США обвиняют россиянина в том, что с 2011 года он отмыл четыре миллиарда долларов с помощью операций с биткойнами.