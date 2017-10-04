В ЕС ждут объяснений по поводу избрания лиц с запятнанной репутацией в Верховный суд

Среда, 04 октября 2017, 15:53

Представительство ЕС в Украине призывает Высший совет правосудия объяснить избрание лиц с запятнанной репутацией в кандидаты на должности судей обновленного Верховного суда.

Об этом говорится в заявлении представительства Евросоюза в Украине.

"Высший совет правосудия в Украине решил предложить президенту 111 кандидатов на назначение судьями нового Верховного суда. Процесс отбора в целом был прозрачным", - заявили в представительстве ЕС.

"Честность, независимость и профессиональные качества всех судей не должны вызывать сомнений. В предложенный список кандидатов вошли несколько человек, в отношении которых было получено отрицательное заключение Общественного совета доброчестности, который особо отметил различия между их активами и законным доходом. Назначение нескольких судей с запятнанной репутацией может подорвать доверие ко всей реформе", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что в соответствии с европейскими стандартами, "Высший совет правосудия должен объяснить свои решения таким образом, чтобы не было никаких сомнений в честности предложенных кандидатов, и, следовательно, восстановить доверие граждан Украины к независимости и целостности Верховного суда".

В представительстве Евросоюза в Украине также отметили, что все другие шаги, направленные на оперативный запуск Верховного суда, должны быть сделаны как можно быстрее.

Ранее в представительстве Евросоюза в Украине уже отмечали, что назначение судей с запятнанной репутацией может подорвать доверие ко всей реформе Верховного суда.

29 сентября Высший совет правосудия принял решение предложить президенту 111 кандидатов для назначения судьями Верховного Суда, 25 из которых Общественный совет доброчестности призвал не назначать из-за обоснованных фактов их несоответствия критериям добропорядочности и профессиональной этики.

Накануне Общественный совет доброчестности призвал президента не назначать рекомендованных кандидатов, пока в судебном порядке не будет принято решение о нарушениях, имевших место во время конкурса, и пока ВККС и ВСП не обнародуют мотивированных решений с объяснением истинных причин отклонения выводов и информации Общественного совета доброчестности.