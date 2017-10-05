Комитет по разведке Сената США: Россия таки вмешалась в выборы 2016 года

Четверг, 05 октября 2017, 08:17

Комитет по разведке Сената США в значительной степени одобрил выводы американской разведки о том, что Россия стремилась повлиять на выборы в США в 2016 году, осуществляя хакерские атаки и кампанию влияния.

Об этом сообщает Washington Post.

Комитет по разведке призвал к "жесткому всестороннему подходу", чтобы такое не повторилось на предстоящих выборах в США.

"Между членами и работниками (комитета - Ред.) существует консенсус - мы доверяем выводам разведки", - заявил на пресс-конференции в среду сенатор Ричард Бурр, который возглавляет комитет, ссылаясь на оценку разведывательного сообщества о том, что за взломом серверов Демократической партии США и электронной почты главы кампании Хиллари Клинтон стоит Россия, и то, что РФ пыталась повлиять на общественное мнение, обнародовав неправдивую информацию, большую часть - через поддельные учетные записи в социальных сетях.

По словам Бурра, расследование еще не завершено.

Бурр также отметил, что "вопрос о заговоре (между русскими и командой Трампа на время предвыборной кампании - Ред.) все еще остается открытым" и не будет решен до завершения работы Комитета.

Сообщается, что Комитет провел интервью с более чем 100 людьми и пересмотрел более 100 000 документов, многие из которых были предоставлены разведкой, внутренним окружением президента Трампа и бывшими членами администрации Обамы.

Напомним, в октябре 2016 разведка США заявила, что по последним кибератаками на системы электронной переписки лиц и учреждений в США, включая злом электронных ящиков политических организаций, стоит правительство России.