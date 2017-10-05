В Таллинне определили 6 приоритетов для создания цифрового сообщества Украина-ЕС

Четверг, 05 октября 2017, 19:16

Во время министерской встречи по цифровой экономики в Таллинне были определены ключевые приоритеты цифровой сообщества Украина-ЕС.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

Министр экономического развития и торговли Степан Кубbв, который также принимал участие во встрече, подтвердил приоритетность цифровизации Украины как части ее интеграции в Европейский Союз.

"Цифровая экономика была и остается приоритетом для Украины. Это движущая сила экономического роста и повышения конкурентоспособности. Поэтому Украина заинтересована в углублении и расширении сотрудничества с ЕС в цифровой сфере и максимальном использовании возможностей Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом", - подчеркнул Кубив.

Он отметил, что наиболее важными направлениями сотрудничества в цифровой сфере для Украины является развитие широкополосного доступа к Интернету и технологиям 4G и 5G, кибербезопасность, развитие инноваций и развитие инновационной экосистемы, электронная идентификация, электронное управление и развитие электронной торговли.

Министр добавил, что Украина заинтересована в усилении двустороннего цифрового диалога с ЕС и рассматривает его как логическое продолжение Соглашения о свободной торговле.

"Мы готовы к диалогу с ЕС относительно возможных направлений и форматов сотрудничества в цифровой сфере. В частности, необходимо рассмотреть вопрос тарифов на международный роуминг и нашего сотрудничества для их постепенного снижения. Также, нам нужна экспертная помощь и опыт ЕС для разработки плана развития широкополосного доступа к Интернету в зонах цифрового неравенства", - отметил Степан Кубbв.

По результатам встречи стороны приняли совместную декларацию, в которой определили 6 ключевых направлений совместной работы в цифровой сфере и детализировали планы по реализации приоритетных действий до 2020 года.