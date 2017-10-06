Один из крупных испанских банков переезжает из Каталонии, второй - на очереди

Пятница, 06 октября 2017, 09:36

Испанский банк Banco Sabadell принял решение переместить свой главный офис из Барселоны в Аликанте на юго-востоке страны из-за вероятности объявления независимости Каталонии.

Об этом сообщает El Pais.

Банк в четверг заявил, что запланировал этот шаг "для защиты интересов наших клиентов, акционеров и сотрудников".

Banco Sabadell основан более 100 лет назад и впервые в своей истории меняет штаб-квартиру. Банк является вторым по размеру каталонским финансовым учреждением и четвертым по активам во всей Испании.

Решение покинуть Каталонию также рассматривает третий по величине банк автономии - CaixaBank. Совет директоров рассматривает вариант переместить офис в Мадрид, где у банка есть дочерняя компания MicroBank, или на Пальма-де-Майорку.

В банке отмечают, что самая большая опасность для клиентов заключается в том, что CaixaBank может остаться вне еврозоны и они останутся без доступа к основной ликвидности Европейского центрального банка и защиты Фонда гарантирования вкладов.

Напомним, министр экономики Испании Луис де Гиндос исключил возможность ведения любых посреднических переговоров с правительством Каталонии, заявив, что каталонские банки уже сигнализируют намерении покинуть автономный регион, если будет продолжаться движение к независимости.