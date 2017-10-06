Найти
АКТУАЛЬНО

Шторм "Ксавьер" в Польше: 2 погибших, 39 травмированных, 714 тыс. человек без электричества

Один из крупных испанских банков переезжает из Каталонии, второй - на очереди

В Германии в результате шторма погибли по меньшей мере 7 человек

Хакеры РФ похитили секретные данные АНБ благодаря антивирусу "Касперского" – СМИ

Конституционный суд Испании запретил сессию парламента Каталонии о независимости

Европарламент одобрил создание Европейской прокуратуры

О независимости Каталонии не может быть и речи – министр экономики Испании






Один из крупных испанских банков переезжает из Каталонии, второй - на очереди

Пятница, 06 октября 2017, 09:36
Версия для печати Комментарии

Испанский банк Banco Sabadell принял решение переместить свой главный офис из Барселоны в Аликанте на юго-востоке страны из-за вероятности объявления независимости Каталонии.

Об этом сообщает El Pais.

Банк в четверг заявил, что запланировал этот шаг "для защиты интересов наших клиентов, акционеров и сотрудников".

Banco Sabadell основан более 100 лет назад и впервые в своей истории меняет штаб-квартиру. Банк является вторым по размеру каталонским финансовым учреждением и четвертым по активам во всей Испании.

Решение покинуть Каталонию также рассматривает третий по величине банк автономии - CaixaBank. Совет директоров рассматривает вариант переместить офис в Мадрид, где у банка есть дочерняя компания MicroBank, или на Пальма-де-Майорку.

В банке отмечают, что самая большая опасность для клиентов заключается в том, что CaixaBank может остаться вне еврозоны и они останутся без доступа к основной ликвидности Европейского центрального банка и защиты Фонда гарантирования вкладов.

Напомним, министр экономики Испании Луис де Гиндос исключил возможность ведения любых посреднических переговоров с правительством Каталонии, заявив, что каталонские банки уже сигнализируют намерении покинуть автономный регион, если будет продолжаться движение к независимости.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:15
Глава полиции Каталонии появился в суде Мадрида по подозрению в подстрекательстве к мятежу
11:01
Трамп на следующей неделе разорвет ядерное соглашение с Ираном - СМИ
10:49
США готовы блокировать импорт китайских товаров, произведенных работниками КНДР
10:39
фото
Шторм "Ксавьер" серьезно нарушил работу транспорта в Германии
10:21
фото
Шторм "Ксавьер" в Польше: 2 погибших, 39 травмированных, 714 тыс. человек без электричества
10:07
Сотрудники агентства ЕС по лекарственным средствам не хотят переезда в Братиславу после Brexit
09:53
Следователи спецпрокурора США встретились с автором компрометирующего досье о Трампе
09:36
Один из крупных испанских банков переезжает из Каталонии, второй - на очереди
09:16
фото
В Германии в результате шторма погибли по меньшей мере 7 человек
08:54
В Польше полиция провела рейды в правозащитных организациях после протестов
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Турбьерн Ягланд, генеральный секретарь Совета Европы

"Украина ступила на тонкую грань": статья генсека СЕ о конфликте вокруг образовательного закона

Конечно, меньшинства в Европе должны свободно владеть государственным языком той страны, где они живут. Это жизненно важно для их полного участия в жизни общества. Следовательно, государство должно использовать все средства, необходимые для того, чтобы они могли его изучить... (укр.)

Артьом Георганов, для Европейской правды

Национализм последнего шанса: 5 аргументов против независимой Каталонии

В долгосрочной перспективе время и демография сделают ту работу, с которой не справились все предыдущие испанские правительства. Приток мигрантов превращает Барселону из оплота каталонского национализма в один из центров глобального испаноязычного мира и трансграничного ЕС.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  