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Полиция Дании нашла голову убитой журналистки Ким Валль

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Полиция Дании нашла голову убитой журналистки Ким Валль

Суббота, 07 октября 2017, 13:19
Версия для печати Комментарии

Датская полиция объявила о нахождении потерянных частей тела убитой шведской журналистки Ким Валль.

Как пишет Jyllands Posten, в полиции заявили, что нашли голову и ноги Валль.

Кроме того, выявлен мешок с ее личными вещами и нож, которым, вероятно, убийца расчленил девушку. В полиции утверждают, что теперь смогут намерены установить точную причину смерти журналистки.

Напомним, крупнейшая частная подводная лодка "Наутилус" по неизвестным причинам затонула 11 августа близ Копенгагена. Владельца Петера Мадсена спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах.

Мадсена подозревали в непредумышленном убийстве женщины, и сейчас он находится под стражей. Все обвинения он отвергал и утверждал, что высадил журналистку за день до затопления лодки на берегу острова Рефсгалеен - бывшей промзоны в гавани Копенгагена.

Однако позже он заявил, что Ким Валль умерла на борту в результате несчастного случая и он похоронил ее в море.

23 августа тело женщины без конечностей и головы, найденное близ Копенгагена, идентифицировали как пропавшую шведскую журналистку Ким Валль.

Мадсен - известный датский изобретатель, он сам сконструировал "Наутилус". Шведская журналистка имела написать о нем большой материал.

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