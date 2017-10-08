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Турция объявила начало военной операции в сирийской провинции Идлиб

Воскресенье, 08 октября 2017, 11:06
Версия для печати Комментарии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в сирийской провинции Идлиб, которая контролируется джихадистами.

Об этом сообщает Hurriyet.

"На данный момент в Идлибе проводится серьезная операция, и она будет продолжена", - сказал Эрдоган, добавив, что операция направлена ​​на обеспечение безопасности в провинции.

Слухи о начале турецкой операции ходили уже несколько недель. Анкара вместе с Россией готовится к созданию так называемой зоны где-эскалации в Идлибе соответствии с решением мирных переговоров в Астане, направленных на прекращение гражданской войны в Сирии.

После речи Эрдогана спросили, входили ли турецкие солдаты в Идлиб для операции, на что он ответил, что в настоящее время операцию проводит "Свободная сирийская армия" (FSA).

"В настоящее время FSA проводит операцию, а наших солдат там нет", - сказал Эрдоган, добавив, что название операции будет объявлено ​​позже.

Говоря о том, что турецкие вооруженные силы поддерживают операцию из-за границы Турции, Эрдоган также отметил, что Россия обеспечивает воздушную поддержку.

Идлиб в значительной степени контролируется группировкой "Хаят Тахрир аль-Шам" (HTS), ранее тесно связанной с "Аль-Каидой". Ранее эта группа называлась "Фронт-ан-Нусра".

HTS не является участником соглашения, заключенного между Россией, Турцией и Ираном для создания безопасной зоны в провинции, одной из четырех таких "зон деэскалации" по всей стране.

Эрдоган отметил, что операция в Идлибе является продолжением операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, начавшейся 24 августа 2016 с целью очистки границы Турции от боевиков ИГИЛ.

"Нам надо помочь нашим братьям, которые прибыли в Идлиб после побега из Алеппо. Мы не отпустим их. Необходимые шаги были сделаны, и они продолжаются. Мы никогда не позволим создать террористический коридор вдоль нашей границы с Сирией", - сказал он.

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