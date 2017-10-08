Великобритания поставила Латвии 65 бронемашин

Воскресенье, 08 октября 2017, 12:48

Национальные вооруженные силы Латвии получили из Великобритании 65 из 123 предусмотренных легких гусеничных бронемашин CVRT.

Об этом сообщает агентство LETA.

Соглашение о закупке 123 гусеничных бронемашин у Великобритании было подписано в сентябре 2014 года. Бронемашины CVRT латвийская армия получает в период с 2016 по 2020 год.

Общая сумма контракта превышает 46,5 млн. евро. Эти деньги пойдут не только на покупку подержанной бронетехники, но и ее капитальный ремонт.

Проект механизации пехотной бригады сухопутных сил Латвии разделен на несколько этапов и этапов. Первые бронемашины были поставлены в Латвию осенью 2015 года.

Бронемашины оснащаются современным оборудованием - системой противотанкового оружия "Spike", современной классифицированной НАТО системой связи и управления.

Дополнительно запланирована закупка боеприпасов для 30-миллиметровых пушек-пулеметов, противотанковых ракет, учебного симулятора. Поэтому общая сумма контракта составит 209 млн евро.