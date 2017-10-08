Основные партии Италии согласовали закон о выборах, изолирущий популистов из "5 звезд"

Традиционные политические партии Италии обязались поддержать новый избирательный закон, который может привести к изоляции популистской партии "5 звезд".
Об этом сообщает Reuters.
Нижняя палата парламента Италии во вторник должна начать рассмотрение закона, поддерживаемого главными правящими и левыми партиями страны. В отличие от существующей системы, он позволяет создать широкие коалиции до голосования.
Этот фактор может навредить партии "5 звезд", которая отказывается вступать в альянсы.
"Единственная цель (закона) заключается в том, чтобы позволить другим нападать на нас. Для традиционных партий важно остановить нас", - заявил депутат от "5 звезд" Данило Тонинелли.
Парламентские выборы в Италии должны состояться в течение первой половины 2018 года, с марта по май.
Опросы показывают, что правящая Демократическая партия бывшего премьера Маттео Ренци, которая предложила новый закон, имеет практически одинаковый уровень поддержки избирателей с "5 звезд".
Но если демократы будут в союзе с меньшими центристскими и левыми партиями, вместе они, вероятно, победят конкурентов.
Новый закон может быть еще более выгодным для центральной партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони и крайне правой "Лиги Севера", которая также поддержала законопроект.
Законопроект может быть принят на этой неделе в нижней палате, после чего он будет утвержден в Сенате.
Напомним, новым лидером итальянского популистского движения "Пять звезд" (M5S) стал 31-летний Луиджи Ди Майо, он же будет кандидатом на пост премьер-министра от партии.