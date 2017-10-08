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Основные партии Италии согласовали закон о выборах, изолирущий популистов из "5 звезд"

Воскресенье, 08 октября 2017, 17:31
Версия для печати Комментарии

Традиционные политические партии Италии обязались поддержать новый избирательный закон, который может привести к изоляции популистской партии "5 звезд".

Об этом сообщает Reuters.

Нижняя палата парламента Италии во вторник должна начать рассмотрение закона, поддерживаемого главными правящими и левыми партиями страны. В отличие от существующей системы, он позволяет создать широкие коалиции до голосования.

Этот фактор может навредить партии "5 звезд", которая отказывается вступать в альянсы.

"Единственная цель (закона) заключается в том, чтобы позволить другим нападать на нас. Для традиционных партий важно остановить нас", - заявил депутат от "5 звезд" Данило Тонинелли.

Парламентские выборы в Италии должны состояться в течение первой половины 2018 года, с марта по май.

Опросы показывают, что правящая Демократическая партия бывшего премьера Маттео Ренци, которая предложила новый закон, имеет практически одинаковый уровень поддержки избирателей с "5 звезд".

Но если демократы будут в союзе с меньшими центристскими и левыми партиями, вместе они, вероятно, победят конкурентов.

Новый закон может быть еще более выгодным для центральной партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони и крайне правой "Лиги Севера", которая также поддержала законопроект.

Законопроект может быть принят на этой неделе в нижней палате, после чего он будет утвержден в Сенате.

Напомним, новым лидером итальянского популистского движения "Пять звезд" (M5S) стал 31-летний Луиджи Ди Майо, он же будет кандидатом на пост премьер-министра от партии.

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