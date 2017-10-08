В Барселоне на митинг за единство Испании вышли 350 тысяч человек - полиция

Воскресенье, 08 октября 2017, 17:46

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В центре Барселоны на митинге в поддержку единства Испании собрались около 350 000 человек.

Такие данные обнародовала муниципальная полиция города, сообщает El Mundo.

Демонстрацию организовала группа Societat Civil Catalana - ведущее объединение против независимости в Каталонии. Организаторы заявили, что на улицы вышли более 900 000 человек.

"Единство Испании не может быть проголосовано или согласовано - оно ​​должно быть защищена", - заявил один из организаторов.

Большинство демонстрантов пришли на акцию с каталонским и испанским флагами. Они высказываются за единство страны и призывают к диалогу власть Каталонии и правительство в Мадриде.

В понедельник должно состояться заседание каталонского парламента, на котором рассмотрят результаты референдума, на котором, по данным властей автономии, около 90% избирателей проголосовали за независимость.

Конституционный суд Испании запретил проведение сессии, однако депутаты все равно намерены провести заседание.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

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