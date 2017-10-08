В Барселоне на митинг за единство Испании вышли 350 тысяч человек - полиция

В центре Барселоны на митинге в поддержку единства Испании собрались около 350 000 человек.
Такие данные обнародовала муниципальная полиция города, сообщает El Mundo.
Демонстрацию организовала группа Societat Civil Catalana - ведущее объединение против независимости в Каталонии. Организаторы заявили, что на улицы вышли более 900 000 человек.
"Единство Испании не может быть проголосовано или согласовано - оно должно быть защищена", - заявил один из организаторов.
Большинство демонстрантов пришли на акцию с каталонским и испанским флагами. Они высказываются за единство страны и призывают к диалогу власть Каталонии и правительство в Мадриде.
В понедельник должно состояться заседание каталонского парламента, на котором рассмотрят результаты референдума, на котором, по данным властей автономии, около 90% избирателей проголосовали за независимость.
Конституционный суд Испании запретил проведение сессии, однако депутаты все равно намерены провести заседание.
В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.
Читайте также: "С референдумом на выход: Испания сделала шаг к отделению Каталонии".