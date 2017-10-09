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Во Франции в результате крушения небольшого самолета погиб человек

Понедельник, 09 октября 2017, 07:55
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Во Франции в южной коммуне Ногаро в результате падения легкомоторного самолета погиб человек, еще один человек тяжело ранен.

Об этом сообщает издание La Depeche.

Инцидент произошел около 14.15 в воскресенье. Падение самолета произошло вскоре после его взлета. После столкновения с землей летательный аппарат загорелся.

 

Пилот самолета погиб на месте происшествия, его пассажира с серьезными ожогами доставили в больницу.

Инцидент произошел вблизи трассы, где в выходные проходил Гран-при старинных автомобилей. На мероприятии присутствовало до 15 тысяч посетителей. Никто из зрителей не пострадал.

Причины падения самолета пока не установлены.

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