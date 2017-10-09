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Системы Patriot, которые закупит Польша, будут защищать и небо Литвы – СМИ

Понедельник, 09 октября 2017, 08:47
Версия для печати Комментарии

Системы Patriot, которые планирует покупать Польша, будут защищать и воздушное пространство Литвы.

Об этом заявил во время визита в Литву председатель парламентского комитета по обороне парламента Польши Михал Ях литовским СМИ, сообщает портал Delfi.

"Иначе я и представить не могу. (...) Литве грозит такая же опасность, как и Польше", – сказал польский политик.

" Система Patriot должна быть такой, чтобы ее можно было бы интегрировать с соседними странами", – добавил он.

Варшава утверждает, что заключила окончательное соглашение с США о приобретении комплексов противоракетной обороны в июле, они могут стоить около 7 млрд. евро.

На данный момент в Польше нет систем ПРО большой дальности, нет их и в странах Балтии, где оборона воздушного пространства - это одно из наиболее слабых звеньев.

Система Patriot в первый раз была временно дислоцирована в Литве этим летом во время учений с участием американцев.

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