Системы Patriot, которые закупит Польша, будут защищать и небо Литвы – СМИ

Системы Patriot, которые планирует покупать Польша, будут защищать и воздушное пространство Литвы.
Об этом заявил во время визита в Литву председатель парламентского комитета по обороне парламента Польши Михал Ях литовским СМИ, сообщает портал Delfi.
"Иначе я и представить не могу. (...) Литве грозит такая же опасность, как и Польше", – сказал польский политик.
" Система Patriot должна быть такой, чтобы ее можно было бы интегрировать с соседними странами", – добавил он.
Варшава утверждает, что заключила окончательное соглашение с США о приобретении комплексов противоракетной обороны в июле, они могут стоить около 7 млрд. евро.
На данный момент в Польше нет систем ПРО большой дальности, нет их и в странах Балтии, где оборона воздушного пространства - это одно из наиболее слабых звеньев.
Система Patriot в первый раз была временно дислоцирована в Литве этим летом во время учений с участием американцев.