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РосСМИ обнародовали фейк о "пятиэтажном" бургере в Нью-Йорке в честь Путина

Понедельник, 09 октября 2017, 10:43
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Российское государственное СМИ сообщило, что ресторан Нью-Йорка Lucy's Cantina Royale приготовил специальный "пятиэтажный" бургер по случаю дня рождения президента РФ, однако в ресторане эту ​​информацию назвали фейком.

Об этом сообщает The Guardian.

В своем выпуске о том, как "Путина любят во всем мире", ведущий российского "Первого канала" сообщил: "Поздравляют российского президента (с Днем рождения) не только иностранные лидеры, но и обычные граждане, причем оригинальными способами".

В сюжете говорилось, что якобы официантка Lucy's Cantina Royale, мексиканского ресторана возле станции Пенн в Нью-Йорке, сообщила российскому государственному медиа, что пятислойный бургер, подаваемый с чипсами, соусом и салатом, весил ровно 1952 грамма (год рождения Путина), и был изготовлен в честь дня рождения российского президента.

Фото Ruptly.tv

"Мы считаем, что Владимир Владимирович - выдающийся политический деятель и историческая фигура, и поэтому мы решили посвятить ему один день в году", - сказала бармен, которой российские СМИ дали разные имена - Тамара, Татьяна или Дарья.

Сообщается, что видеосюжет подготовила компания Ruptly, принадлежащая RT, каналу Кремля.

ТАСС, государственное новостное агентство РФ, процитировало менеджера ресторана Теда Брайана, который якобы сказал, что Путин - единственный мировой лидер, чей день рождения ресторан отмечает особым бургером.

Однако когда Алексей Ковалев, российский журналист, чей сайт noodleremover.news раскрывает кремлевскую пропаганду, позвонил в ресторан по поводу бургера в честь Путина, то бармен Lucy's Cantina Royale сказал ему: "Это не имеет к нам никакого отношения".

"Наш ресторан никогда не отмечал день рождения Владимира Путина ни в какой форме и никогда не предлагал "гамбургер в честь Путина, - заявил впоследствии Шон Райан, представитель Lucy's Cantina Royale. - Lucy's полностью отрицает все заявления, сделанные в сюжете, которые являются фальшивыми".

Он также сообщил, что обратился к адвокатам ресторана по поводу инцидента.

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