Биометрический контроль для иностранцев: в ГПСУ объяснили процедуру проверок

Понедельник, 09 октября 2017, 15:06

Фиксация биометрических данных на украинской границе будет касаться всех без исключения иностранцев, независимо от страны происхождения.

Об этом говорится в разъяснениях Государственной пограничной службы Украины, предоставленных по запросу общественной организации "Европа без барьеров".

"В соответствии с Планом (организации выполнения указа президента Украины) определено обеспечить фиксацию биометрических данных иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда без определения отдельных категорий иностранцев ", - говорится в ответе.

В то же время ГПСУ не смогла однозначно ответить на вопрос, будет ли зависеть необходимость фиксации биометрических данных от типа паспорта (ранее назывались версии, что владельцы биометрических паспортов не будут сдавать отпечатки).

ГПСУ также сообщила, что фиксация биометрических данных будет разовой: "Прорабатываются технические возможности фиксации биометрических данных во время первого въезда в Украину и проведения их верификации и идентификации при последующих въездах".

В то же время в Министерстве иностранных дел сообщили, что во исполнение решения СНБО был разработан проект совместного приказа МИД, МВД, СБУ "Об утверждении требований к организации работы по оформлению виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию", после принятия которого утратит силу приказ МИД от 26.07.11 №196, который определяет перечень стран миграционного риска в настоящее время.

Таким образом, это может решить вопрос о вероятной правовой коллизии, которая могла возникнуть после внесения Российской Федерации в список "визовых" стран.

Как известно, 30 августа президент Украины объявил о подписании указа, который вводит в действие решение СНБО об усилении проверок на границе для граждан страны-агрессора.

Эксперты из организации "Европа без барьеров" обращали внимание, что заявления чиновников по этому поводу часто противоречат друг другу - президент, СНБО, пограничная служба и другие госструктуры говорят о разном порядке пересечения границы.

Подробнее читайте в статье "Изменения, которые еще не стали реальностью: что происходит с "новым контролем на границе" для граждан РФ".