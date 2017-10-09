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ПАСЕ снова не смогла избрать президента, самые большие шансы у представительницы Кипра

Понедельник, 09 октября 2017, 18:50
Версия для печати Комментарии

В Парламентской ассамблее Совета Европы состоялся второй тур выборов президента но он, как и первый, не выявил победителя.

Об этом сообщил на заседании председательствующий Роджер Гейл, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Бюллетени для голосования взял 191 депутат, 121 из них поддержали главу делегации Кипра Стеллу Кириакидис. 69 депутатов отдали голоса в пользу представителя Литвы, Эмануэлиса Зингериса, еще 1 бюллетень был без отметок.

Несмотря на то, что киприотка имеет значительное преимущество над своим соперником, голосов для ее избрания оказалось недостаточно. По правилам ПАСЕ, для победы необходимо было получить большинство от списочного количества депутатов - 152 голоса.

Гейл объявил о проведении третьего тура выборов, он состоится во вторник утром. На этом голосовании абсолютное большинство не является обязательным, достаточно относительного большинства. Таким образом, во вторник представительница Кипра скорее всего будет избрана на должность президента парламентской ассамблеи.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Преемники Аграмунта: кто заменит одиозного президента ПАСЕ".

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