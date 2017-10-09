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Украина и Польша в конце октября обсудят резонансный образовательный закон

Понедельник, 09 октября 2017, 19:36
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Примерно 26 октября во Львове должен состояться круглый стол с участием представителей польского меньшинства в Украине, Посольства Польши и МОН Украины по имплементации языковой статьи закона "Об образовании".

Об этом договорились Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло, сообщает сайт МОН.

"Наше предложение такое. Мы будем работать со всеми нашими национальными меньшинствами и всеми посольствами так, что возможность обсудить имплементацию Закона получат не только те меньшинства и страны, которые прибегают к громким заявлениям, а каждая - в зависимости от условий, в которых находится меньшинство, и ее образовательных потребностей", - отметила министр образования Лилия Гриневич.

Она поблагодарила Польшу за толерантное и взвешенное отношение к языковой статьи образовательного закона.

"Мы предлагаем организовать круглый стол с участием представителей польского меньшинства в Украине, представителей Посольства и МОН. Думаю, это будет полезно для того, чтобы все получили ответы на свои вопросы и проговорили примерный план действий", - отметила Гриневич.

Посол Польши Ян Пекло поблагодарил Гриневич за предложение и поддержал его.

"Это будет пример того, что между нами есть и продолжается сотрудничество, что мы совместно решаем проблемы в пользу для каждой стороны", - отметил посол Польши.

Напомним, 25 сентября президент Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях на ЕвроПравде: "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины" и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".

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